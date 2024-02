Milan | Gabbia sempre più leader | “Avanti tutti uniti” scrive sui social

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha voluto caricare tutto l’ambiente rossonero dopo il pareggio colto contro l’Atalanta: Intervenuto sul proprio profilo Instragram, Matteo Gabbia ha voluto caricare tutto l’ambiente rossonero dopo il pareggio colto dal Milan contro l’Atalanta a San Siro: ...milannews24

Milan, non c’è nessun dubbio per i tifosi rossoneri: l’MVP è Rafael Leao: (acMilan.com) Due minuti e ventisei secondi. Tanto è bastato, dal fischio iniziale, a Rafael Leão per entrare nel tabellino e nella storia di Milan-Atalanta. Un ingresso prorompente, con uno dei gol p ...ilmilanista

Blog: Una Dea dominata... esce indenne: I commenti degli esperti nell'intervallo vertevano sulla tenuta fisica del Milan nel secondo tempo avendo surclassato ... hanno trovato attentissimi centrali in Gabbia e Thiaw oggetto di critiche ma ...vivoperlei.calciomercato