Milan | Florenzi | â??Ho parlato con Orsato del rigore | mi ha detto cheâ?¦â??|Serie A

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2024-02-26 02:33:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:: â??Hocondel, mi hacheâ?¦â??Serie A Calciomercato.com Nel post-partita di-Atalanta Alessandroha raccontato un retroscena sul colloquio avuto con il direttore di gara: Ero lì vicino ad, poi ci hoe avevamo visto bene che Holm non aveva preso un calcio in faccia,mi hache Giroud lo aveva preso sul fianco. Lo accettiamo, ...

Milan, Florenzi: ‘Ho parlato con Orsato del rigore, mi ha detto che…’: Nel post-partita di Milan-Atalanta Alessandro Florenzi ha raccontato un retroscena sul colloquio avuto con il direttore di gara Orsato: Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene ...calciomercato

Leao show non basta, Milan-Atalanta 1-1. Pioli su Gasperini: "Certe cose mi danno fastidio": Il Milan fa la partita con gli orobici attenti a non concedere spazi. Al 16' Calabria, entrato da pochi minuti per Florenzi, impegna Carnesecchi in un difficile intervento con un tiro di sinistro dal ...affaritaliani

Florenzi: “Pari amaro con l’Atalanta. Dovevamo vincere. Leao Pretendo…”: «Un pari amaro». Così Alessandro Florenzi su DAZN ha definito il pareggio contro l'Atalanta di Gasperini. «Non per la prestazione - ha specificato subito il calciatore del Milan-ma per il risultato.fcinter1908