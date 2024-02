Milan | finalmente Rafael Leao torna al goal in campionato Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildi Stefano Pioli pareggia contro l’Atalanta, dopo 5 mesi di astinenza dalha ritrovato la rete in Serie A: iIldi Stefano Pioli non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta, nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. Dopo ilnella gara di ritorno di Europa League contro il Rennes,ha ritrovato il centro anche indopo una astinenza durata 5 mesi. La grande gara del numero 10 portoghese è stata sotto gli occhi died è stata valutata conaltissimi nelle pagelle dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il Corriere della Sera: “Rieccolo. Ci sono voluti cinque mesi per rivederlo segnare in ...