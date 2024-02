Milan | Fabio Capello | il pareggio sta stretto ma fossi in Pioli…

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildi Stefano Pioli non è andato oltre l’1-1 contro l’Atalanta, pur facendo una grande partita: ecco il pensiero di… Ildi Stefano Pioli non riesce ad andare oltre l’1-1 contro l’Atalanta di Gasperini, pur giocando una grandissima partita meritevole dei 3 punti. I rossoneri sono riusciti ad aprire le marcature con un goal capolavoro del tanto atteso Rafael Leao, tornato al centro in Serie A dopo 5 mesi, ma un rigore dubbio trasformato da Koopmeiners ha riportato il risultato in parità. I rossoneri e la squadra bergamasca hanno perso, così, 2 punti sul Bologna, nella corsa Champions. Il terzo posto rimane, comunque, saldo per la formazione di Pioli, che se continuerà a mettere in campo prestazioni di questo calibro, potrà sicuramente togliersi qualche soddisfazione da qui alla fine della ...

