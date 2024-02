Milan | Casarin sul contatto Giroud-Holm | “È un rigorino E su Orsato …”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Paolo, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito altra Oliviered Emilin-Atalanta

Casarin , ex arbitro, ha analizzato l’episodio del rigore in Milan - Atalanta : il suo commento a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1 Casarin , ex arbitro, ha ... (calcionews24)

Milan-Atalanta, la sentenza dell’ex arbitro: “Rigore ridicolo!”: Si continua a discutere del rigore concesso all'Atalanta domenica sera, durante il match di campionato contro il Milan a San Siro.milanlive

Leao-Milan, Giancarlo Padovan ha analizzato la prova del portoghese nella sfida di ieri sera dei rossoneri contro l’Atalanta: Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Leao dopo la rete di ieri sera in Milan-Atalanta: PAROLE – «Quella di ieri per me non è la prova della maturità di Leao perchè è un giocatore ...milannews24

Rigore Atalanta, l’ex arbitro Casarin va all’attacco: «Episodio ridicolo, mi auguro che…»: Rigore Atalanta, l’ex arbitro Casarin va all’attacco: «Episodio ridicolo, mi auguro che…». Le sue dichiarazioni L’ex arbitro Casarin ha analizzato l’episodio del rigore assegnato ai bergamaschi in Mil ...milannews24