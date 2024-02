Milan | Capello | “Mai discusso Leao Chukwueze deludente E Ibra …”

Cardinale: "Superlega Non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan": La Superlega, qualunque sia la sua forma attuale, non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo".tuttojuve

Capello: “Leao gol straordinario! Ecco in cosa fa la differenza”: Fabio Capello pone l’accento sulla prestazione maiuscola di Leao contro l’Atalanta. Prestazione straordinaria per il protoghese. Rafa Leao ieri a San Siro ha incantato, deliziato e fatto stropicciare ...notiziemilan

L'ex Juve: 'La squadra subisce gol che fino a un mese fa non avrebbe mai preso': In un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha commentato il crollo subito dalla difesa della Juve in questo ultimo mese. 'La ...ilbianconero