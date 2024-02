Milan | attento all’Eurorivale | lo Slavia Praga vince e convince in campionato

(Di lunedì 26 febbraio 2024), l’Eurorivale dei rossoneri negli ottavi di Europa League, loe connel suo impegno diLa scorsa settimana ilha perso a Rennes, conquistando comunque il passaggio del turno in Europa League. Il prossimo avversario dei rossoneri agli ottavi di finale sarà lo. La squadra ceca si presentava da testa di serie al sorteggio di Nyon, avendo vinto il suo girone, conquistando 15 punti e tenendosi dietro anche la Roma, battuta 2-0 all’Eden Arena. E se ilha pareggiato incontro l’Atalanta, la sua Eurorivale invece ha vinto e convinto: loinfatti ha battuto 3-0 il Pardubice. Nel match, ...

Il Milan si prepara a sfidare il Rennes in Europa League : la squadra francese sta vivendo un ottimo momento di forma Il 15 febbraio è una data che i tifosi ... (dailymilan)

Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto sulla partita di giovedì sera tra il Milan e il Rennes . I francesi corrono e vincono (pianetamilan)

Vittoria rotonda per lo Slavia Praga , prossima euro-rivale del Milan negli ottavi di finale di Europa League, contro il Pardubice. Ci ha pensato... (calciomercato)

Capello crede nel Milan: «La strada è quella giusta, Leao ti aiuta a vincere le partite»: questo è stato il punto chiave che non ha permesso al Milan di non essere attento in fase difensiva. Serve equilibrio» IL RENDIMENTO DEI NUOVI – «Mi ha deluso Chukwueze forse, pensavo potesse fare ...milannews24

Calciomercato Juventus, Giuntoli chiude l’affare: addio Milan: Giuntoli pronto a chiudere l'affare e che, dunque, scavalca la concorrenza rossonera: i dettagli dell'operazione.juvelive

Juve attenta, anche il Milan punta Carnesecchi: In casa Juve si continua sempre a guardare al mercato, con una lunga lista di obiettivi che piace alla coppia composta da Giuntoli e Manna, costantemente al lavoro.ilbianconero