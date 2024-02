Milan-Atalanta | Ordine duro | “De Ketelaere? Prestazione non giudicabile”

Live Primavera, Torino-Atalanta 0-1, primo tempo. 27' in questo frangente Toro pericoloso: Torino: Abati, Dell’Aquila, Ciammaglichella, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disp. Bellocci, Bianay Balcot, Casali ...torinogranata

Milan, nessuno è forte come Leao: contarne i gol è da incompetenti: Meglio Pelè o Maradona Più forte Messi o CR7 Scegli Rivera o Mazzola Ciascuno ha la sua classifica e tutti sono sicuri che sia quella giusta. Per me Rafa Leao.calciomercato

IL PARERE - Impallomeni: "Milan, prima di privarmi di Pioli ci penserei bene, Napoli Dura per la Champions": "Ieri abbiamo visto un Milan eccezionale, ha pareggiato solo per sfortuna. Il Milan è stato superiore all'Atalanta, prima di privarmi di Pioli ci penserei. Ce n'è uno più forte Per me gioca bene ...napolimagazine