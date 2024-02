Milan-Atalanta | Damato ad Open Var | “Rigore su Holm corretto Si tocca la faccia? Discorso marginale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’AIA promuove il Var Massimiliano Irrati e l’arbitro Daniele Orsato per la concessione del calcio diall’contro ilper un contatto tra Giroud edin area. L’ex arbitro, componente CAN, AntonioadVar, in diretta su Dazn, spiega il motivo: “Il mio punto di vista è che la decisione presa dal var è corretta. C’è un tentativo del giocatore dell’di giocare il pallone e gli viene impedito da un chiaro calcio al petto/ascella dal suo avversario. A livello regolamentare è un chiaro fallo che si punisce con il calcio di. Riteniamo corretta la decisione del Var Irrati di richiamare Orsato. Decisione veloce? La dinamica è codificata, dal posizionamento dell’arbitro di campo non era semplice rilevare quel ...