Milan-Atalanta 1-1 | dominio totale Leao strepitoso | ma non basta

(Di lunedì 26 febbraio 2024), Diavolo dominante, ma non sfonda. Ai rossoneri nonuno splendido Leão, la 26ª giornata termina in parità

Ha quasi ottanta anni. Nel 2022, in prossimità dello scudetto, realizzò per sé stesso un abito rossonero con ampi riferimenti alla miriade di trofei vinti. ... (noinotizie)

Serie A: poker Inter a Lecce, la Juventus batte il Frosinone in extremis: I bianconeri non accorciano sull’Inter ma allungano sul Milan che a San Siro non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta. Il super Leao non basta al Diavolo che comunque avrebbe meritato di vincere contro la ...ecovicentino

Milan-Atalanta 1-1: un risultato che sta stretto al Diavolo: le pagelle: Milan-Atalanta 1-1, Carnesecchi ed un rigore piuttosto generoso rovinano i piani dei padroni di casa che sembrano avere sempre in mano il pallino del gioco ...calciostyle

Calamai su Tmw: “La Juve riparte con qualche brivido”: Non sarà una sfida facile ma Giuntoli deve provarci. Milan-Atalanta e un rigore che fa discutere. Intanto la società bianconera ha ritrovato il talento Rugani dopo anni di presenze marginali. E’ stato ...tuttojuve