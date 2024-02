Milan | 11 rigori contro | Stefano Pioli non ci sta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Icominciano a essere un problema per ildi: quattronelle ultime tre partite, undici in tutta la stagione Quest’anno ilsta vivendo una stagione particolarmente complicata, segnata da infortuni, prestazioni deludenti ma anche parecchia sfortuna. Con quello assegnato all’Atalanta, e che ha fatto tanto discutere, salgono infatti a undici iassegnatii rossoneri in questa stagione. Alcuni netti, altri discutibili. In ogni caso resta il fatto che sono tanti e che cominciano a essere un problema. Non a caso al termine della partitala squadra di Gian Piero Gasperini lo stesso allenatore rossoneroha detto: Stiamo prendendo troppi ...

De Paola: “Non ho mai visto due allenatori lamentarsi per un rigore…”: In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Paolo De Paola che ha detto: "Io non ho mai visto un post-partita dove due allenatori si sono lamentati per un rigore. Io credo che sia follia sentir ...ilmilanista

Mercato Milan, il Bayern ci prova per un idolo dei tifosi: Il Milan è uscito beffato dal big match di San Siro contro l’Atalanta. Beffato perché la squadra di Pioli ha costruito tantissimo nella seconda frazione di gioco, sbattendo però sempre su un ottimo ...spaziomilan

Blog: Il VAR rivisto... al VAR: Insomma, il VAR interviene per calcetti o tocchi di mano ininfluenti (per non farmi tacciare di Milanismo, cito un rigore a favore del Milan, con una palla che stava andando fuori e un difensore, che ...vivoperlei.calciomercato