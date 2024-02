Migranti | Mattarella | Urgente Patto Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 17.45 "Serve una politica comune dell'Unione ed è, urgentissimo, definire ilper la migrazione e l'asilo e attuarlo sollecitamente". Così il Presidente, a Cipro,dopo l'incontro con il presidente Christodoulides. "Il governo ha lanciato il Piano Mattei per collaborare con i Paesi africani in una maniera che coinvolga l'intera Ue", aggiunge. Riguardo al conflitto in Medio Oriente, "condividiamo con Cipro l' esigenza che si arrivi a un cessate il fuoco". E occorre difendere la libertà di navigazione nel Mar Rosso.