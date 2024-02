Migranti | gip Agrigento | no a patteggiamento per ‘pirati’ – Notizie

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Respinta la richiesta diperIl giudice Giuseppe Miceli ha respinto la richiesta dipresentata da cinque dei sei tunisini accusati di pirateria, fermati lo scorso agosto ad. Il procuratore Salvatore Vella non ha dato il suo consenso in quanto riteneva la pena proposta non congrua alla gravità dei L'articolo proviene da News Nosh.