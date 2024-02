MI AMI Club Tour | presented by Dr Martens | tutte le tappe

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Rinnovata la partership Dr.rinnova la partnership con Mi Ami e annuncia la seconda edizione del MI AMI, un viaggio attraverso iitaliani per portare la musica importante lungo tutta la penisola. Il brand inglese di calzature fuori dagli schemi rinnova per il quarto anno la collaborazione con MI AMI, lo storico festival dei baci giunto alla sua 18esima edizione. Per celebrare un percorso ricco di musica indipendente e importante, di palchi e libera espressione, Dr.e MI AMI annunciano il, un viaggio in cinque città dal 28 febbraio al 14 marzo con cinque serate nei principali liveitaliani. Nato con l’obiettivo di esportare il senso di comunità che ha reso il festival dei baci una delle realtà più rilevanti ...