Mesagne-Torre Santa Susanna | incidente | morti un ventenne ed una diciottenne Santeramo in Colle | auto fuori controllo | un morto A tarda sera Il ragazzo figlio di un magistrato della procura di Taranto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per cause da dettagliare lo scontro fra duenei pressi di una rotatoria, sulla strada chega. Una delle due, in conseguenza dell’impatto, è finitadalla sede stradale. Sonoi due occupanti, due ragazzi. Due fidanzati: Matteo Buccoliero, 20 anni, originario di Brindisi e residente a Sava,del giudice Mariano Buccoliero, pmche si occupò fra l’altro del caso Sarah Scazzi; Matilde Chionna, 18 anni, di Latiano. Ferito il conducente dell’altra vettura, 32 anni, di Erchie. Nell’mobilecdelle due vittime trovati borsoni di una società di pallavolo di Oria. Intervento ...

