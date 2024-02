Mercedes | prima auto di ultra-lusso uscita nel 2025

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Anche l’azienda tedesca è pronta ad entrare nel mondo delcon ladidi, data d’nel. L’porterà al debutto il sub brand Mythos e avrà una carrozzeria speedster. L’azienda tedesca-Benz ha annunciato l’arrivo di quest’già nel 2022, annunciando così il debutto di un nuovo band che l’azienda ha chiamato Mythos. Da quel giorno in poi, però, non si è più saputo nulla della roadster. Ma comunque l’azienda ha continuato ad annunciare dei nuovi arrivi, come la Brabus Rocket 1000, una dellepiù veloci del mondo. La nuova roadster, però, è tornata al centro dell’attenzione quando laha fatto i conti ...

