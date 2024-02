Mercatini e Fiere di Pasqua 2024 a Napoli al centro storico | stand da marzo a maggio

Country Fest a Serra Madre: Un weekend con il mercatino degli artigiani, food trucks e tanti laboratori per grandi e piccini. In via di Macchia Palocco 230, l'appuntamento è il primo sabato di marzo, a partire dalle 10 con la ...romatoday

Fiera del Lavoro: un'occasione da non perdere per chi cerca un'opportunità in Brianza: Se sei alla ricerca di un lavoro in Brianza, non puoi perderti la prima edizione della Fiera del Lavoro, organizzata da Brianza Lavoro, ...monza-news

Focus sul mercato mondiale delle pere: I produttori di pere dell'emisfero meridionale sono i primi a iniziare con la fornitura di prodotto ai mercati mondiali. In Sudafrica la raccolta è iniziata insolitamente presto quest'anno, ...freshplaza