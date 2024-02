Meno manganelli | ma anche meno antisemitismo | più di mille manifestazioni contro Israele sono troppe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’inchiesta è in corso, com’è giusto che sia. Stando alle cronache sembra che i poliziotti abbiano esagerato nel fronteggiare, a Pisa, una manifestazione ProPal non autorizzata. Cioè, di fatto, una manifestazionestati usati ie alcuni ragazzistati colpiti. Immagini non belle, in verità. E il presidente della Repubblica Mattarella lo ha sottolineato al ministro dell’Interno Piantedosi, ufficializzando la sua presa di posizione con una nota del Quirinale. Non poteva che nascerne un dibattito politico. Indignazione, difesa delle forze dell’ordine, distinguo… Tutto molto scontato. Intanto, l’inchiesta è in corso. Si vedrà se la polizia ha sbagliato. La madre di una studentessa ha parlato di “aggressività inaudita”, e si è detta “sicura che gli studenti erano ...