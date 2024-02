Meloni-Zelesnky | i meme più divertenti sul web dopo l' accordo di sicurezza | da Ti armo tantissimo a Il tempo delle Melensky

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Volano sempre parole di affetto e stima reciproca trae Zelensky in occasione dei loro incontri pubblici, tanto che il web ha cominciato a produrreriguardanti una loro possibile relazione amorosa, ovviamente basata sugli interessi di entrambe le nazioni in questo periodo di g

Zelensky. Inaccettabile l’ingerenza sulle liste di proscrizione: (di Paolo Danieli) Inaccettabile l’ingerenza di Zelensky sulle liste di proscrizione. Non si tratta di essere pro o contro la guerra, pro o contro Putin. Non c’entra l’opinione che si ha sulla guerra ...giornaleadige

Guerra Ucraina, Meloni: "Confondere parola pace con resa è approccio ipocrita": (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "Oggi abbiamo firmato l'accordo sulle nostre garanzie per la sicurezza dell'Ucraina, continuiamo a sostenere l'Ucraina, il giusto diritto del suo popolo a difen ...affaritaliani

Zelensky: "In Italia troppi pro-Putin, ma Meloni è con noi": Zelensky fa il punto di due anni di guerra in una lunga conferenza stampa a Kiev. "L'Ucraina perderà questa guerra Sono sicuro di no - ha affermato - Non abbiamo alternative se non vincere". Ma le ...tgcom24.mediaset