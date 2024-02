Meloni | su concorrenza sleale Italia portavoce degli agricoltori

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È una "battaglia decisiva" quella "contro ladei prodotti che arrivano da nazioni terze che non rispettano le stesse regole sanitarie, ambientali e sociali che i nostrie pescatori sono vincolati a rispettare. Per questo, l'si faràdelle richieste, chiederà alla Commissione europea di negoziare con maggiore incisività e determinazione gli accordi con i Paesi extra-Ue, e stabilire norme più stringenti e anche precisi standard di reciprocità". Lo afferma la premier Giorgiain un videomessaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Bruxelles.

