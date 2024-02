Meloni cade dopo le Europee Stop ai governi tecnici | si torna al voto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "E' una sconfitta molto grave per Giorgia, il governo e tutto il Centrodestra. Dimostra la debolezza della coalizione, divisa, che perde anche dove avrebbe dovuto vincere facilmente". E' molto netto e chiaro il commento di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato... Segui su affaritaliani.it

Meloni, 'sulla concorrenza sleale Italia portavoce degli agricoltori': Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Bruxelles. Al Consiglio Agricoltura e pesca di oggi a Bruxelles, che "si riunisce per discutere delle ...ansa

Agricoltura, Meloni “Chi va in piazza difende buonsenso, non privilegi”: ROMA (ITALPRESS) – “Voglio salutare e ringraziare il Presidente Giansanti e tutta la Confagricoltura per l’invito a questa Assemblea, che cade in una giornata particolarmente ... Lo dice il premier ...reggiotv

Meloni: “Senza agricoltori non c’è cibo. Senza cibo non c’è futuro”: La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'Assemblea di Confagricoltura che si è svolta a Bruxelles ...interris