Meloni a pranzo con Salvini e Tajani

(Di lunedì 26 febbraio 2024)a Palazzo Chigi di Giorgiacon i vice Matteoe Antonio. Prima del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, con i risultati ancora in bilico in Sardegna, la presidente del Consiglio ha voluto lanciare un messaggio di unità nel centrodestra. Rivolto soprattutto al leader della Lega, che nelle ultime settimane ha giocato una partita da solista e sempre pronto a distinguersi. Da Cagliari arrivano presagi contrastanti, voci di voto disgiunto architettato dai leghisti, veleni e rumori. Sicchéper cercare una unità di facciata ha chiamato nel suo appartamento, neo segretario di Forza Italia con il quale i rapporti sono più che buoni, e, l’alleato riottoso, sempre avvolto da un alone di retropensiero.

Agricoltori sabato in piazza a Roma, 'confronto con Meloni': "Gli agricoltori scenderanno in piazza per chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti della Commissione Europea in Italia" si legge in una nota. "Dopo ...mattinopadova.gelocal

Btp Valore, al via la terza emissione. Lo spot cringe del Tesoro promette la crociera a chi li compra e vanta l’esclusione dall’Isee: Scatta lunedì 26 febbraio la terza emissione dei Btp Valore, titoli di Stato per piccoli risparmiatori con sei anni di durata, cedole trimestrali crescenti e un premio finale extra. Con i collocamenti ...ilfattoquotidiano

Meloni a Kiev:Italia-Europa-G7 avanti al fianco Resistenza Ucraina: (Avvenire) Il primo vertice del G7 presieduto da Giorgia Meloni inizierà domani poco dopo l’ora di pranzo, si svolgerà in videoconferenza, avrà come unico argomento ufficiale gli aiuti all’Ucraina e ...informazione