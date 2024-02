(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ultime notiziein arrivo importanti modifiche al concorso. Cominciano a chiarirsi i contorni dei: la prova attesa da tantissimi studenti dovrebbe subire diversi importanti cambiamenti. Le novità dovrebbero riguardare, innanzitutto, il peso delle varie materie su cui vertono. In secondo luogo, sembra ormai certa la predisposizione di unadei quiz. In quali date si terranno? Una panoramica su quello che si sa al momento. Bonus isee: agevolazioni e limiti, le cifre esatteper laCominciano a chiarirsi i contorni dei...

Ultime notizie Medicina 2024 : esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 24 FEBBRAIO) Test Medicina 2024 in arrivo importanti modifiche ... (termometropolitico)

Ultime notizie Medicina 2024 : esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 25 FEBBRAIO) Test Medicina 2024 in arrivo importanti modifiche ... (termometropolitico)

Gastroenterologia al top. Progetto di screening al Murri:: "Qui strumenti all’avanguardia": Domani l’incontro tra il direttore dell’Ast Grinta con i medici. Il primario Macarri: "Così gestiamo le malattie infiammatorie croniche intestinali dei nostri pazienti". Un gesto che può salvare la ...ilrestodelcarlino

Medici che mancano: ecco chi rinuncia al posto e perché: I problemi disastrosi che ci troviamo ad affrontare oggi per la mancanza di medici sono la conseguenza di errori del passato. Errori gravissimi che abbiamo già denunciato (qui il Dataroom del 31 ...corriere

Medicina 2024: esordio per la banca dati. Quando sono i test (aggiornamento 26 FEBBRAIO): Ultime notizie Medicina 2024: esordio per la banca dati. Quando sono i test (aggiornamento 26 Febbraio) Test Medicina2024 in arrivo importanti modifiche al concorso. Cominciano a chiarirsi i contorni ...termometropolitico