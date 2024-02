MediaTek annuncia il supporto per il modello Gemini Nano di Google nei suoi SoC

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli smartphone basati sui SoC diDimensity potranno far girare in locale ildi, allargando così la gamma di smartphone in grado di offrire servizi basati su IA generativa....

Quectel annuncia un modulo RG255G su base MediaTek per promuovere i preparativi RedCap 5G: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi presenta Quectel RG255G, un modulo 5G RedCap basato su MediaTek. 5G Redcap, l'abbreviazione di reduced capability (capacità rido ...informazione

MediaTek al MWC 2024 con innovazioni su Gen AI e comunicazione satellitare: Qualche innovazione sul 5G. MediaTek annuncia progressi sui terminali di rete basati sulla piattaforma T830, in particolare miglioramenti nell’uplink grazie all’adozione di tre antenne per la ...hdblog

Nothing e MediaTek collaborano per il nuovo chipset del Nothing Phone (2a): Nothing ha annunciato oggi che il prossimo Phone (2a) sarà dotato di un processore personalizzato Dimensity 7200 Pro, progettato in collaborazione con MediaTek per offrire le migliori prestazioni con ...techprincess