Medaglie per l'Alpi Apuane. Grande prova di Girleanu alla 'Mezza' di Scandicci

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tanti podi per gli atleti del Parco Alpiche hanno preso parte a gare regionali e nazionali.20esima edizione della "Mezza Maratona di", nel fiorentino, vittoria per Roxana Maria(nella foto) e buone prove per Francesco Fabbri, Roberto Tognari, Rocco Cupolo e Massimo Cristofani; mentredecima edizione della "Mezza Maratona del Giudicato" di Oristano, terzo posto di categoria per Zivago Anchesi (SM45) e buonaper Leonardo Anchesi.sesta edizione della "Karneval Run" di Biella, gara di 4,9 km., terzo posto di categoria per Paola Lazzini (SF50); mentre ai campionati italiani Fidal su pista indoor di Ancona, ottimo quinto posto assoluto per Francesco Guerra con il tempo di 8’062’’.quinta edizione della ...