Meat free week | l’iniziativa del WWF per una settimana senza carne contro gli allevamenti intensivi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cibo: elemento essenziale della nostra quotidianità, capace di influenzare non solo il nostro benessere, ma anche l’ambiente e il destino delle specie animali. Il WWF, con la, invita a riflettere su queste connessioni, proponendo una, dal 26 febbraio al 2 marzo. Un’occasione per sperimentare scelte concrete volte a migliorare la nostra salute e ridurre il nostro impatto sul pianeta. Verso un’allevamento sostenibile: la proposta del WWF In Europa, più dell’80% dellaproviene da. In Italia, la situazione è ancora più grave: 85% dei polli e oltre il 95% dei suini sono allevati in questo modo, e quasi tutte le vacche da latte non hanno accesso al pascolo libero. Un modello ...

