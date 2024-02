“Me lo spiegate?!” | Fabio Caressa sbotta in diretta | riguarda Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Khvichanon sta vivendo un momento felice, le sue prestazioni sono sottotono e il suo rendimento è stato oggetto dei commenti dia Sky Sport. Il pareggio del Napoli contro il Cagliari per 1-1 ha innalzato il tono delle polemiche nell’ambiente azzurro. Ora come ora nessuno è esente da critiche. Ne sanno qualcosa Juan Jesus, Politano e Simeone, finiti sul banco degli accusati dopo gli errori nel match contro i sardi. Eppure non solo loro sono finiti nell’occhio del ciclone. Già, anche le prestazioni di Khvichastanno facendo parecchio discutere, tant’è che il nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha preferito sostituirlo in entrambe le gare da quando siede sulla panchina azzurra. Non certo una scelta usuale, considerando il talento del georgiano. Notizie Napoli, ...