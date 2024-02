Maxi-rissa in centro | Volti insanguinati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)in pienoieri pomeriggio a Modena. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, mentre si svolgeva la manifestazione pro Ucraina in corso Canalgrande, una decina di persone di origine nordafricana si sono affrontate tra loro inseguendosi e picchiandosi con calci e pugni tra via Blasia e largo san Giorgio. I passanti si sono allontanati, gli esercenti dei negozi vicini sono usciti per vedere cosa stesse succedendo spaventati dal trambusto e dalle urla. "Non se ne può più, questi episodi sono sempre più frequenti. Due di loro avevano il volto insanguinato. Alcuni si erano tolti la giacca e correvano all’impazzata tra le persone". Sono state chiamate anche le forze dell’ordine "ma le pattuglie erano impegnate – hanno riferito alcuni dei presenti – per la partita del Modena e per la manifestazione".