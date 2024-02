Maxi rissa a Regina Coeli tra detenuti | prigioniero sfregiato in viso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Continuano le tensioni all’interno del carcere dia Roma. L’ultimo episodio si è verificato tra sabato e domenica, quando ci sarebbe stato uno scontro tra, nel corso del quale sarebbero state utilizzate anche armi artigianali e uno dei prigionieri è stato colpito in volto riportando una ferita che ha necessitato 30 punti di sutura. Detenuto ferito in volto con armi artigianali (credits Progetti ABC) – Ilcorrieredellacitta.comA denunciare l’accaduto è il segretario regionale USPP Lazio, Daniele Nicastrini, il quale non si sofferma solo sull’ultimo episodio, ma sottolinea il susseguirsi di ferimenti, aggressioni, scambio di droga e telefonini all’interno dell’istituto penitenziario con le difficoltà legate ‘al personale all’estremo delle loro possibilità operative’. Sale la preoccupazione dei sindacato L’allarme ...

