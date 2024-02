Maxi frode nel Napoletano | sequestro da 9 milioni della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Beni per oltre 9di euro sono stati sequestrati dalladidi Torre Annunziata (Napoli) alla Galtrading di Sant'Antonio Abate e a due amministratorisocietà cui l'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso contesta unafiscale. Alla società, che si occupa del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, viene contestato di non aver presentato, per l'anno 2021, la dichiarazione fiscale ai fini dell'Iva per complessivi 2,7di euro e di avere presentato una dichiarazione infedele per le imposte dirette configurando, così, una presunta evasione dell'Ires per oltre 6,4di euro. Uno dei due amministratori indagati, padre e figlio, inoltre, secondo quanto emerso dalle ...