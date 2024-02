(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nicosia, 26 feb. (askanews) – Occorre arrivare “a unil” per evitare “i rischi di ampliamento di questo drammaticoe di ulteriori tensioni di quella regione, che rischia di far esplodere altri problemi di alta gravità”. Sergiorinnova l’allarme per la situazione in Medio Oriente eper la minaccia alla libertà e alla stabilità del Mediterraneo Orientale. Il Presidente della Repubblica ne parla con il suo omologo cipriota Nikos Christodoulides nel corso della prima visita di un capo di Stato nel paese che si trova drammaticamente vicino almediorientale.è a Nicosia anche per colmare “un ritardo e una lacuna, considerata la comune appartenenza all’Unione Europea e le nostre eccellenti relazioni bilaterali”. E sottolinea come i ...

Mattarella “Urgente definire nuovo patto Ue per l’immigrazione”: E’ urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un punto stampa a Cipro dopo l’incontro con il presidente ...quotidianodelsud

Mattarella a Cipro: cessate il fuoco per non ampliare conflitto: Vedi gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Mattarella ha ben presente il ruolo che può giocare Cipro in questo delicato scacchiere: paese "particolarmente esposto, per la sua collocazione ...notizie.tiscali

Mattarella incontra la comunità italiana a Cipro: Grandi legami tra nostri Paesi: (Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2024 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione della comunità italiana a Cipro. "Cipro e Italia legati da un'amicizia intensa" ha de ...quotidiano