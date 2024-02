“Massimo Giletti mo me devi spiegare questa storia Farai un meraviglioso show dove io non ci sono” | la ‘frecciatina’ di Mara Venier

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Con il sorriso, con una battuta, si posdire molte cose.farà ritorno su Rai1, mercoledì 28 febbraio, con “La Tv fa 70“, unoevento per il settantesimo compleanno della televisione. Il giornalista torinese è tornato ieri nella domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico, fascia che ha occupato per anni, ospite di “Domenica In“,la padrona di casalo ha accolto uno strano messaggio di benvenuto: “festeggerà i settant’anni della tv con unoin prima serata. Unio non ci, non mi ha invitato. E mo me la...