Massimo Giletti in prova in Rai e Fabio Fazio rifiuta La Tv fa 70

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mercoledì 28 febbraio 2024torna in Rai alla conduzione di una serata speciale intitolata La Tv Fa 70, dedicata ai 70 anni della televisione italiana. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri del mondo dello spettacolo e della televisione, tra cui Pippo Baudo, Maria De Filippi, Fiorello, Amadeus, Carlo Conti e Renzo Arbore., visibilmente emozionato per il suo ritorno, ha dichiarato durante la conferenza stampa che non si tratterà di uno stile simile a Techetechete', ma di una serata d'intrattenimento con uno sguardo al passato e al presente del piccolo schermo del nostro Paese. Per il giornalista, questo ritorno rappresenta un momento di riflessione e crescita personale. Ha sottolineato di non considerare questa occasione come una rivincita, ma come un nuovo inizio. Dopo aver vissuto momenti ...