Marta Fascina | il fantasma di Forza Italia diserta ancora la Camera

(Di lunedì 26 febbraio 2024), deputata ed ex compagna di Silvio Berlusconi, sembra esserein lutto dopo la morte del Cavaliere. La lady non si è fatta vedere neanche al congresso didopo averto anche la festa per i 30 anni del partito e il malcontento di alcuni azzurri non è mancato.: L'articolo proviene da Il Difforme.

In Forza Italia c’è Malumore nei confronti dell’onorevole Marta Fascina per le due continue assenze a Montecitorio, oltre che agli ultimi eventi organizzati ... (tpi)

Marta Fascina si fa desiderare. La sua assenza al congresso di Forza Italia non è passata inosservata, così come quella alla festa per i 30 anni del partito ... (ilmattino)

Limiti e contraddizioni dell'operazione centrista di Tajani: E poi gli altri due, che ci stanno effettivamente bene, un giovane, Stefano Benigni e una donna, l’esperta Deborah Bergamini, un po’ riduttivamente assegnati rispettivamente in “quota” dell’ereditiera ...huffingtonpost

Marta Fascina assenteista: caos interno a Forza Italia: Non si è presentata alla festa per i 30 anni del partito, facendone irritare i vertici. Marta Fascina sta tirando un po' troppo la corda, per qualcuno all'interno di FI. La donna, che ha vissuto gli ...monza-news

Malumore in Forza Italia per le continue assenze di Marta Fascina: In Forza Italia c’è malumore nei confronti dell’onorevole Marta Fascina per le due continue assenze a Montecitorio, oltre che agli ultimi eventi organizzati dal partito. Lo riporta il quotidiano ...tpi