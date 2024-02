Mario Sechi | il vero obiettivo è colpire il premierato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'opposizione sta cavalcando da tempo una campagna contro gli “sbirri”, la polizia è uno dei bersagli della propaganda delle sinistre. L'intervento del Presidente della Repubblica dopo le manganellate di Pisa è solo un episodio che stanno cinicamente cavalcando, chi pensa che Sergio Mattarella abbia agito con intenzioni politiche contro il centrodestra sbaglia. Il problema invece è quello della disinvoltura istituzionale con cui Pd, Cinque Stelle e comprimari da un lato si appropriano in maniera maldestra delle esternazioni di Mattarella per scopi che sono lontanissimi dalle intenzioni del Presidente e dall'altro cercano di far cascare la destra nel fallo di reazione nei confronti del Quirinale e non solo. La destra deve dare protezione istituzionale al Colle, Mattarella ha un ruolo prezioso e non va lasciato alle strumentalizzazioni dell'opposizione. Se c'è un problema nella gestione ...