Mario Adinolfi indignato dopo il film su Bob Marley | «Va vietato ai minori | ci sono troppe canne»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da pochi giorni ilBob– One Love è in diverse sale cinematografiche italiane, con discreto riscontro di pubblico. E tra chi si è goduto la pellicola c’è stato anche, che ha già emesso la sua sentenza: «Quelandrebbeai», dichiara senza mezzi termini il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. «Nonun censore, evviva Bob, però unche trasmette un messaggio secondo cui il rapporto con la droga è funzionale a una produzione artistica, in età adulta può essere compreso ma su un minore può avere un impatto molto dannoso», spiega all’Adnkronos il politico noto per le sue ostilità a qualsiasi droga, leggera o pesante che sia. Il ...