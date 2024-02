Maria De Filippi | Mara Venier e Sabrina Ferilli tessono le sue lodi a Domenica in | “Vicina nei momenti difficili” VIDEO

Ieri sera in prima serata è andata in onda la nuova puntata di C’è Posta per Te, uno dei programmi di successo di Maria De Filippi . A catturare ... (dailynews24)

Amici, le pagelle: la spocchia di Todaro (voto 5), Amoroso da pelle d’oca (voto 8): La puntata di domenica 25 febbraio vede tre nuovi allievi accedere al Serale e un eliminato. Todaro, spocchioso, rinfaccia la vittoria dello scorso anno, mentre prosegue il fastidioso pollaio tra Rudy ...corriere

Maria De Filippi, il tubino indossato in puntata: brand e prezzo: Ieri sera in prima serata è andata in onda la nuova puntata di C’è Posta per Te, uno dei programmi di successo di Maria De Filippi. A catturare ...dailynews24

Amici 23, il ritorno di Alessandra Amoroso colpisce nel profondo Maria De Filippi/ La reazione commossa: Alessandra Amoroso emoziona Maria De Filippi, ad Amici 23: il momento travolgente, nella puntata decisiva per il via al serale ...ilsussidiario