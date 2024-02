(Di lunedì 26 febbraio 2024) La presidente della Federazione Ordini: "Una possibile strada anche a inizio carriera per work-life balance" "Quattro anni fa laha scelto di assegnare una delega politica specifica per lo sviluppo della, riconoscendo la stessa come un asset strategico di valorizzazione e sviluppo dellastessa. Laè stata sempre vissuta

Mangiacavalli (Fnopi): "Libera professione non è seconda scelta per infermieri": La presidente della Federazione Ordini: "Una possibile strada anche a inizio carriera per work-life balance" "Quattro anni fa la Fnopi ha scelto di assegnare una delega politica specifica per lo svilu ...adnkronos

Fnopi, con ‘Infermieri per voi’ il professionista giusto in un click: (Adnkronos) - Una medicazione da fare a casa, magari la domenica sera; un elettrocardiogramma, dei prelievi a domicilio: sono alcuni esempi delle prestazioni ...tuobenessere

Sanità, falsi infermieri stranieri in Gran Bretagna ma il rischio tocca anche l’Italia: Nel nostro Paese sono 12mila gli operatori arrivati da oltreconfine negli ultimi 4 anni. Ma, a causa della pandemia, sono saltate le verifiche sui loro titoli ...repubblica