Manganelli | le amnesie della sinistra Malan | se governano loro le cariche sono democratiche

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per lac’è manganello e manganello. C’è quello legittimo, politicamente corretto a tutelademocrazia in pericolo, quando a governare è il centro, è c’è quello pericoloso che odora di Ventennio e di olio di ricino quando al Viminale siede un esponente di centrodestra. Leal governo Il can can scatenato dallasullepolizia a Pisa, le urla contro gli sbirri cattivi che reprimono il dissenso, le lacrime di Vecchioni nascondono una profonda amnesia. O meglio, reazioni schizofreniche a corrente alternata. Nel corso degli anni con tutti i governi la tenutapiazza da parte delle forze dell’ordine e i ‘protocolli’ del ...