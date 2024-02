Manganellate ai cortei pro Palestina | Piantedosi | “Casi isolati | in passato episodi ancor più gravi”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 – "Siamo di fronte solo ain corso di valutazione e non è mai intervenuto alcun cambio di strategia in senso più restrittivo della gestione dell'ordine pubblico”. Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti del Viminale, il ministro Matteodurante la riunione di oggi con i vertici dei sindacati confederali sugliavvenuti a Firenze e Pisa venerdì 23 febbraio condei poliziotti ai manifestanti proha sottolineato che su quanto accaduto a Pisa, "è in corso una indagine da parte della magistratura che farà piena luce su quello che è accaduto anche grazie a una completa documentazione di materiale videofotografico realizzata dalla Digos durante la manifestazione, prassi consolidata ...

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella non possono essere ignorate, racchiudono in loro un monito che va oltre i fatti esecrabili di ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Le parole del Presidente Mattarella non possono essere ignorate, racchiudono in loro un monito che va oltre i fatti esecrabili di ... (calcioweb.eu)

Manganellate agli studenti di Pisa, Beppe Sala: “Clima da repressione. Ho apprezzato le parole di Mattarella”: Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sulle Manganellate agli studenti avvenute a Pisa ... per non aver dato solidarietà a una vigilessa ferita sabato durante il corteo per la Palestina ...milano.repubblica

Manganellate a studenti, Mattarella chiama Meloni: Sergio Mattarella preoccupato per le cariche della polizia sugli studenti. Le immagini di Firenze e Pisa, con i cortei che stavano manifestando pacificamente interrotti dalle Manganellate ...ilmattino

Manganellate agli studenti, l’effetto boomerang sulle piazze: Attenuanti facili. Ma mandare in ospedale dei minorenni che stavano in corteo davanti alla propria scuola, sotto le finestre cui stavano affacciati i loro insegnanti, questo no, non ammette scuse. Non ...mattinopadova.gelocal