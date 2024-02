Manganellate agli studenti a Pisa | un genitore | “Faremo causa e chiederemo i danni mio figlio è ancora sotto choc per le botte prese”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Mioshock per le. Non si può usare la forza in quel modo contro dei ragazzini". È la rabbia di Monica, madre di un sedicenne ferito negli scontri di venerdì adurante la manifestazione pro-Palestina, in un'intervista a La Repubblica. L'articolo .