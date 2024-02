(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per il ministroi fatti di, dove la polizia ha caricato alcuniche manifestavano per la Palestina, sono «in corso di valutazione e non è mai...

Manganellate agli studenti a Pisa, Piantedosi: «Casi isolati». Verifiche su 15 poliziotti: tra loro caposquadra e responsabile ordine pubblico: Per il ministro Piantedosi i fatti di Pisa, dove la polizia ha caricato alcuni studenti che manifestavano per la Palestina, sono «Casi isolati in corso di valutazione e non è mai intervenuto alcun ...ilmessaggero

Piantedosi sulle cariche a Pisa: «Casi isolati, non c’è alcun cambio di strategia»: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha relazionato sulle cariche a Pisa incontrando i sindacati: «Sono casi isolati, nessun cambio di strategia in senso restrittivo» ...lettera43

Manganellate agli studenti, da Padova arriva la condanna di oltre mille professori dei licei: In poche ore un appello scritto da una docente del web ha raccolto un migliaio di firme da parte dei colleghi: «Posizione netta, indignata e preoccupata, di moltissimi insegnanti di Padova, di ogni or ...padovaoggi