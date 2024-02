Mandolesi assessore allo Sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E’ dunque Stefanoil nuovodel Comune di Monte Urano. La decisione è stata presa dopo il ritiro delle deleghe all’exBrasili, dopo la decisione di candidarsi con la lista Patto Civico in occasione delle prossime elezioni comunali in discontinuità dunque con l’attuale amministrazione. Oltre, affidato a, restano in carica alla sindaca Canigola le deleghe all’urbanistica e suap, precedentemente di Brasili., già consigliere comunale nella legislazione che sta andando verso la sua conclusione, ha alle spalle un’esperienza amministrativa di lungo corso. Dieci anni da consigliere comunale durante i due mandati del sindaco Francesco Giacinti, nella prima giunta Canigola è ...