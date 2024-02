Manca personale A rischio anche le transizioni in atto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I LAVORATORI, SOPRATTUTTO quelli qualificati, sono sempre più difficili da trovare. Nel 2023 le imprese italiane non sono riuscite a reperire il 45,1% della manodopera necessaria, pari a 2.484.690 posti rimasti scoperti, con un aumento del 4,6% rispetto al 40,5% del 2022. E le cose vanno peggio per le piccole imprese che l’anno scorso hanno avuto difficoltà ad assumere il 48,1% delmentre per gli artigiani la quota di lavoratori introvabili è salita a ben il 55,2%. A rilevarlo è il rapporto di Confartigianato "Alla ricerca del lavoro perduto" che fotografa una vera e propria emergenza per gli imprenditori italiani ed europei. La scarsità dicon le giuste competenze frena leecologica e digitale ed è indicato come il problema più grave dal 58,1% delle Pmi del nostro Paese, a fronte del 54,1% della media ...