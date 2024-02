Manca la farina a Cuba | a rischio il pane per le famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il governo di, attraverso il ministero dell'Industria alimentare, ha riconosciuto che, a causa della carenza didi frumento, non potrà garantire fino alla fine di marzo ilofferto alla popolazione tramite il libretto di approvvigionamento. "Nei prossimi giorni la produzione delsarà gravemente colpita in ogni territorio, a causa dell'instabilità nell'approvvigionamento delle materie prime", ha spiegato il direttore commerciale dell'Empresa de Molineria (l'azienda statale produttrice di semole), Zaily Pérez Hernández, citato dal sito ufficialedebate. L'isola importa circa l'80% dei prodotti che consuma. E negli ultimi anni ha stretto accordi con Paesi alleati, come la Russia, per garantire l'ingresso delladi frumento per fare il, ...