Mammografia | come superare il disagio di un appuntamento contro il tumore al seno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La? Fastidiosa, pure un po’ imbarazzante. E poi che paura, ilal: meglio non sapere. Così tante, troppe donne ancora oggi non aderiscono agli screening, non si sottopongono alla, fanno finta di niente. Rischiando di scoprire unquando è tardi per risolverlo con un intervento minimo,invece oggi è possibile nella maggioranza dei casi, a patto che la diagnosi sia precoce. Tutto si gioca sul filo del tempo, ma le italiane fanno ancora fatica a capire l’importanza e l’utilità dello screening. Lo ha dimostrato un’indagine di Fondazione Umberto Veronesi Ets realizzata intervistando mille donne in tutta Italia per capire le loro abitudini di prevenzione e la conoscenza delalla mammella, tuttora il più diffuso fra le ...