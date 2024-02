Malumore in Forza Italia per le continue assenze di Marta Fascina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Inc’ènei confronti dell’onorevoleper le duea Montecitorio, oltre che agli ultimi eventi organizzati dal partito. Lo riporta il quotidiano Repubblica, secondo cui a irritare i forzisti è in particolare lo “scudo” sulledi cuista godendo da mesi. L’ex compagna di Silvio Berlusconi sta usufruendo di un pacchetto di giustificazioni che la solleva da una decurtazione sulla busta paga da deputata pari a 206 euro per ogni seduta parlamentare saltata. Lo scudo riservato a, sottolinea Repubblica, impedisce di beneficiarne ad altri onorevoli di, che dovendo assentarsi da Montecitorio per impegni nei ...

Dopo lo stop al Mes non pensa alle dimissioni, anche se per lui non è scontato resta re sempre lì. Nei prossimi mesi occorrerà gestire anche la stretta sui ... (corriere)

Forza Italia si ribella a Marta Fascina: "Troppe assenze alla Camera": Troppe assenze e montano i malumori. Marta Fascina non era presente al recente congresso di Forza Italia a Roma e la sua assenza ha fatto scalpore.iltempo

Troppe assenze per Fascina, Forza Italia valuta di toglierle la “giustifica” alla Camera: Troppe assenze per Fascina dalla morte di Berlusconi, Forza Italia valuta di toglierle la “giustifica” alla Camera.lettera43

Marta Fascina, in arrivo il maxi taglio: diserta ancora e sarà costretta “a pagare”: Dovrà "pagare" per le assenze. Marta Fascina si appresta a ricevere un maxi taglio per via delle sue ultime mancanze verso Forza Italia.newsmondo