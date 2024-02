Maltrattano una bimba disabile | arrestate due maestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Duedi una scuola dell'infanzia in provincia di Gorizia sono statedai carabinieri in quanto gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di maltrattamenti di minori all'interno dell'istituto. Le indagini, iniziate a dicembre 2023, sono state avviate a seguito di una segnalazione, indirizzata ai militari, per ripetuti strattonamenti da parte di personale docente ai danni di una bambina con disabilità. Per le due insegnanti sono stati disposti gli arresti domiciliari. I militari dell'Arma della Compagnia di Monfalcone hanno dato esecuzione questa mattina all'ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Gorizia. I provvedimenti giungono al termine di una complessa attività investigativa, condotta dai militari della locale stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Dopo le prime informazioni testimoniali ...