Maltrattamenti a bimba disabile | arrestate due maestre di una scuola materna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sospettate didi minori. Per questo sono finite agli arresti domiciliari duedi unadi Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Stamattina i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Gorizia, al termine di un’inchiesta iniziata lo scorso dicembre. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione, rivolta ai militari, per ripetuti strattonamenti da parte di personale docente ai danni di una bambina con disabilità. Dopo aver raccolto le prime informazioni, gli inquirenti hanno installato delle telecamere nelle aule dove i bambini dellagiocano e fanno attività didattiche. Avrebbero quindi documentato diversi episodi diche la ...