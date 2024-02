Maltempo | piena record del lago di Garda | mai così tanta acqua da 27 anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Peschiera (Verona), 26 febbraio 2024 – Ilche da venerdì non dà tregua ha riversato quantità di pioggia a basse quote e abbondante neve in montagna che non si vedevano da, al punto che negli ultimi giorni anche ildiha raggiunto un livello dida. Sulla sponda veneta, l’idrometro di Peschiera ha raggiunto la quota di +135 centimetri sopra lo zero idrometrico, 90 in più rispetto a un anno fa. Sembrascongiurata - scrive oggi il quotidinano locale L'Arena - la siccità che mise a dura prova sia la stagione turistica che l'irrigazione nel mantovano. Livello raggiunto l’ultima volta 27fa Una misura del livello dideldianaloga a quella ...

